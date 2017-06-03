Фестиваль барбекю сдуло, повалены деревья и заборы: на Екатеринбург обрушилась буря (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург настигла очередная буря – сегодня днем на город обрушился мощный ливень со шквалистым ветром.

Как передает корреспондент NDNews.ru, удар стихии прогнозировали уральские синоптики, в связи с грядущим ураганом МЧС объявило штормовое предупреждение. Непогода отразилась на работе фестиваля барбекю, который со вчерашнего дня проходит на Плотинке. В рамках мероприятия в Историческом сквере развернули свои палатки многочисленные кафе и рестораны, шеф-повара готовят различные мясные блюда. По рассказам очевидцев, сильный ветер начал ломать расставленные по набережной конструкции – зонты и палатки. Поварам пришлось срочно сворачивать свою деятельность, посетители поспешили в укрытия. Кроме того, в разных частях города ветер сломал деревья, обрушив их на проезжую часть, и заборы, порвал провода. Движение транспорта в связи с этим перекрыто, сообщают горожане в сообществе «Инцидент» и публикуют фотографии с мест происшествий. Судя по снимкам, в одном из дворов уральской столицы забор рухнул на припаркованные автомобили.

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге и некоторых районах Свердловской области ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 25 м/с. ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан быть осторожными. Нужно держаться подальше от конструкций, которые плохо укреплены, билбордов, лёгких построек, сетей электропередачи, не парковать машины рядом с такими объектами.

Накануне из-за урагана также были зафиксированы случаи повала деревьев и обрыва веток, в отдельных местах сильным ветром сорвало незакрепленные конструкции кровли. Бнз света остались населенные пункты четырех муниципальных образований: Сысертском, Белоярском, Кировградском и Артинском районах. Действие штормового предупреждения на территории Свердловской области сохраняется 3 июня. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. Каждые три часа Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области ГУ МЧС России по Свердловской области заслушивает единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований о сложившейся обстановке.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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