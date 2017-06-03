В Нижнем Тагиле во время урагана под рухнувшим деревом погиб мужчина

В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту гибели мужчины во время урагана.

«По информации, поступившей от его родственников, известно, что погибший мужчина – житель города Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле он находился у родственников в гостях. В момент прошедшего урагана он был вблизи коллективного сада, в местности под названием Ольховка. Мощнейший порыв ветра вечером 3 июня обрушил на мужчину, по имеющимся сведениям, дерево. От полученных повреждений он погиб», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия с целью проведения осмотра и иных необходимых мероприятий, направленных на выяснение деталей случившегося. По итогам роверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге и некоторых районах Свердловской области ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 25 м/с. ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан быть осторожными. Нужно держаться подальше от конструкций, которые плохо укреплены, билбордов, лёгких построек, сетей электропередачи, не парковать машины рядом с такими объектами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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