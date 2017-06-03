Суд отказал в аресте главы управления капстроительства Первоуральска

Первоуральский городской суд отказал следствию в аресте директора управления капитального строительства Алексея Черных, который стал фигурантом уголовного дела, связанного с последствиями взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Вересовка в 1995 году.

«Судебная инстанция 3 июня отказала в удовлетворении ходатайства следствия об аресте Черных на два месяца. Следователь теперь вправе сам избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

1 июня 2017 года в отношении Черных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которое объединено в одно производство с делом по ч. 1 ст. 293 («Халатность»). По версии следствия, директор МКУ в апреле 2017 года заключил по результатам проведенного аукциона муниципальный контракт со строительной компанией на выполнение ремонтных работ в частично разрушенном взрывом доме. При этом в целях экономии жильцов дома решили не отселять на время ремонта, и тем самым была поставлена под угрозу их жизнь и здоровье.

Кроме того, контракт был заключен без осуществления архитектурно-строительного проектирования, без проведения необходимой строительной экспертизы проектной документации и без получения разрешения на реконструкцию. В служебных помещениях МКУ был проведен обыск с целью обнаружения и изъятия документации, имеющей отношение к обстоятельствам расследования, уведомили в СК.

1 июня руководитель областного СК лично выезжал в Вересовку для встречи с жильцами этого дома и ознакомления с ситуацией на месте. Он проинформировал граждан о проведении вышеупомянутых следственных мероприятий и заверил, что жильцы этого дома будут признаны потерпевшими по уголовному делу. Напомним, в результате взрыва в доме №14 по улице Заводская в поселке Вересовка в январе 1995 года был разрушен крайний подъезд, один человек погиб.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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