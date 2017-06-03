МЧС: из-за урагана в Свердловской области обесточены более 15 городских округов

Энергетики и коммунальные службы на Среднем Урале начали ликвидацию последствий урагана, который накрыл сегодня регион.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, грозовой фронт с шквалистым ветром оставил без света населенные пункты в Горноуральском, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах. Энергоснабжение также нарушено в Егоршино, Ревде и ее пригороде, в Верхней Пышме и Слободо-Туринске.

«Аварийно-восстановительные бригады «Свердловэнерго» делают все необходимое, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей. В результате непогоды в вышеперечисленных муниципальных образованиях зарегистрированы единичные случаи повала деревьев и обрыва веток, в отдельных местах сильным ветром повреждены незакрепленные конструкции. Коммунальные службы ведут работы по расчистке придомовых территорий и дорог. В городском округе Староуткинск порывистым ветром частично повреждены кровли нескольких частных жилых домов. Сейчас оперативная группа МЧС и представители администрации осуществляют подворовой обход с целью оценки повреждений», – отмечают в ведомстве.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области продолжают уточнение обстановки по последствиям непогоды через единые дежурно-диспетчерские службы. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области развёрнут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Ранее Следственный комитет сообщил о ЧП в Нижнем Тагиле, где под рухнувшим деревом погиб мужчина. По данному факту сейчас ведется проверка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.06.17

Суд отказал в аресте главы управления капстроительства Первоуральска. / «Наш пруд – наш Кремль» – городской пруд в Екатеринбурге стал объектом для экскурсий (ФОТО). / В Нижнем Тагиле во время урагана под рухнувшим деревом погиб мужчина. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»