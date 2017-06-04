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Перевернувшаяся фура заблокировала движение по Режевскому тракту

Перевернувшаяся фура заблокировала движение по Режевскому тракту

На Режевском тракте перевернулась фура. Грузовик перегородил всю дорогу, из-за чего собралась огромная пробка

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла сегодня утром на 61 километре трассы Екатеринбург – Реж. Фура опрокинулась на бок, из-за чего движение по дороге оказалось заблокировано. Объезжать место ДТП приходилось через Невьянск. По информации ГИБДД, чтобы поднять фуру и освободить трассу,на место происшествия пригнали кран.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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