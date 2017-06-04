Ураган оставил без света более 30 тысяч жителей Среднего Урала

МЧС разослало предупреждение жителям Среднего Урала о том, что на регион может обрушиться новый мощный ураган. «4 июня в Свердловской области ожидается град, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, местами сильные дожди», – говорится в сообщении, полученном сегодня днем уральцами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне из-за сильной бури и шквалистого ветра в регионе пострадали 8 человек, один погиб. Было повреждено множество линий электропередачи, повреждены кровли десятков домов, нарушено железнодорожное и автотранспортное сообщение. Наибольший удар стихии пришелся на Нижний Тагил и его окрестности, а также Староуткинск. В Екатеринбурге также есть последствия урагана – были повалены деревья, на Шарташе рухнула 30-метровая вышка сотовой связи.

Сейчас ликвидация последствий грозового фронта продолжается. В восстановительных работах задействованы почти 3 тысячи человек, которые убирают поваленные деревья, вывозят мусор и оказывают жителям адресную помощь, в том числе, начинается восстановление поврежденных зданий.

«Энергетики продолжают принимать все меры к восстановлению поврежденных опор ЛЭП и подключению потребителей в 3-х муниципальных образованиях: Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Староуткинск. В Нижнем Тагиле все социально значимые объекты уже подключены к электроснабжению. В Староуткинске в амбулаторно-поликлиническое отделение Первоуральской горбольницы сотрудники МЧС доставили бензогенератор, медучреждение работает в режиме поликлиники. При этом в поселке из-за отсутствия электроэнергии не работают телефоны, поэтому жителям необходимо обратиться лично в местную администрацию», – говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, добавляя, что комиссии муниципальных образований приступили к оценке ущерба, нанесенного непогодой.

В «МРСК Урала» ранее уточняли, что ураган оставил без света более 30 тысяч уральцев. Сегодня ночью энергетикам удалось вернуть электричество 23 тысячам жителей. Утром около 10 тысяч человек оставались без него – самые большие проблемы в Нижнем Тагиле и Белоярке. «Учитывая серьезный объём повреждений, круглосуточный режим работы уральских энергетиков, а также сохраняющийся неблагоприятный прогноз погоды на Южном и Среднем Урале, штаб ПАО «Россети» принял решение перебросить 55 бригад АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», – говорится в сообщении компании .

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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