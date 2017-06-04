Ущерб на 100 млн рублей: свердловские власти подсчитали убытки, нанесенные ураганом

Из резервного фонда правительства Свердловской области на ликвидацию последствий урагана выделят не менее 100 миллионов рублей. По предварительным прогнозам, именно столько средств потребуется на восстановление жилищного фонда, пострадавшего от разгула стихии. «Полный перечень требующих ремонта объектов, объем предстоящих работ и смета на их выполнение, сообщили в областном кабмине, будут сформированы к понедельнику, 5 июня», – сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

Напомним, вечером в пятницу и в субботу по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря, по уточненным данным, оставила без света более 100 тысяч свердловчан. К обеду 4 июня без электричества оставались около 16 тысяч человек. «Наибольшее их число сохраняется в Нижнем Тагиле (3,5 тысячи человек), Белоярском районе (2,5 тысячи человек), в Кушве (1,5 человек) и Староуткинске (1,5 тысячи человек)», – уточняют сегодня в правительстве Свердловской области.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и посёлке Староуткинск, где из-за разгула стихии ввели режим ЧС. В Екатеринбурге также есть последствия урагана – были повалены деревья, на Шарташе рухнула 30-метровая вышка сотовой связи. Сейчас сотрудники МЧС и энергетики расчищают завалы. В восстановительных работах задействованы почти 3 тысячи человек, которые убирают поваленные деревья, вывозят мусор и оказывают жителям адресную помощь, в том числе, начинается восстановление поврежденных зданий.

Стоит добавить, что в результате урагана на Среднем Урале погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле, еще восемь человек получили травмы.

МЧС разослало предупреждение жителям Среднего Урала о том, что на регион может обрушиться новый мощный ураган. «4 июня в Свердловской области ожидается град, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, местами сильные дожди», – говорится в сообщении, полученном сегодня днем уральцами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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