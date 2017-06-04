Уральские синоптики продлили штормовое предупреждение до 6 июня

После двух дней ураганного ветра в Свердловской области синоптики продлили штормовое предупреждение до 6 июня. Метеорологи считают, что погода может подкинуть очередные неприятные сюрпризы.

«В понедельник, 5 июня на территории региона сохранится вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, града, шквалистого усиления ветра до 20-25 м/с. Все это может привести к повреждению строений, линий связи, возникновения аварий на системах энергокомплекса. Подразделения МЧС, силы и средства муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности», – говорится в сообщении пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, 2 и 3 июня по Среднему Уралу прошелся сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате были повалены деревья, оборваны линии электропередачи, повреждены крыши сотен жилых домов, парализовано автотранспортное и железнодорожное сообщение. Буря, по уточненным данным, оставила без света более 100 тысяч свердловчан. К обеду 4 июня без электричества оставались около 16 тысяч человек. «Наибольшее их число сохраняется в Нижнем Тагиле (3,5 тысячи человек), Белоярском районе (2,5 тысячи человек), в Кушве (1,5 человек) и Староуткинске (1,5 тысячи человек)», – уточняли в правительстве региона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и посёлке Староуткинск, где из-за разгула стихии ввели режим ЧС. В Екатеринбурге также есть последствия уралаган – были повалены деревья, на Шарташе рухнула 30-метровая вышка сотовой связи. Сейчас сотрудники МЧС и энергетики расчищают завалы. В восстановительных работах задействованы почти 3 тысячи человек, которые убирают поваленные деревья, вывозят мусор и оказывают жителям адресную помощь, в том числе, начинается восстановление поврежденных зданий.

В результате урагана на Среднем Урале погиб один человек – его придавило деревом в Нижнем Тагиле, еще восемь человек получили травмы.

Из резервного фонда правительства Свердловской области на ликвидацию последствий урагана выделят не менее 100 миллионов рублей. По предварительным прогнозам, именно столько средств потребуется на восстановление жилищного фонда, пострадавшего от разгула стихии. «Полный перечень требующих ремонта объектов, объем предстоящих работ и смета на их выполнение, сообщили в областном кабмине, будут сформированы к понедельнику, 5 июня», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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