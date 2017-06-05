Ночью в разных районах Екатеринбурга сгорели пять машин

По Екатеринбургу прокатилась волна возгораний автомобилей. Инциденты произошли в разных районах города – на ЖБИ, Химмаше и Уктусе. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в минувшее воскресенье в 21.07 поступила информация о пожаре на улице Грибоедова. Там воспламенился моторный отсек и салон грузовой «Газели». Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили пламя, и не допустили взрывы газа в баллонах автомобиля.

В 01.03 огнеборцы выезжали на улицу Селькоровскую, где загорелся ВАЗ-2111. Через час, в 02:09, пожар произошел уже на улице Бебеля. Здесь огонь повредил салон и кузов автомобиля Range Rover и кузов Volvo C-80. Примерно в это же время загорелся Hyundai Getz на улице Новгородцевой. Огонь повредил багажник машины. В настоящее время, отмечают в МЧС, по всем фактам возгораний ведется дознание, в ходе которого, в том числе, устанавливается причина пожаров.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.06.17

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