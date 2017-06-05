В Саратовской области задержали организатора финансовой пирамиды из Екатеринбурга

В Саратовской области полицейские задержали 28-летнего уроженца Уфы, находившегося в розыске свердловской полиции по подозрению в мошенничестве. Молодой человек организовал в Екатеринбурге финансовую пирамиду.

Как сообщила сегодня NDNews.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, в уральской столице злоумышленник долгое время руководил кредитной организацией, которая принимала вклады от граждан под 180% годовых. По предварительной оценке, ущерб от его действий составил более 12 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

«Сыщики установили, что летом 2013 года молодой человек зарегистрировал в Уфе фирму, при этом ее офис располагался в Екатеринбурге на улице Онежской. Ни одной выплаты процентов вкладчики так и не дождались, а с начала 2014 года директор фирмы перестал выходить на связь с клиентами. В полицию поступило более 40 заявлений обманутых граждан», – отмечают в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Все денежные средства вкладчиков менеджеры передавали руководителю организации, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся, поэтому был объявлен в розыск. Злоумышленника задержали сотрудники ДПС на территории Саратовской области при проверке документов. Он помещен под стражу, где будет находиться до решения суда. После прохождения необходимых процедур его этапируют в Екатеринбург.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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