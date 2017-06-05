Пожарные эвакуировали 20 человек из горящего дома в Екатеринбурге

Рано утром в понедельник загорелась квартира в жилом доме на Вторчермете – пожарным пришлось эвакуировать людей по лестницам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил сегодня в 06:45 утра. В квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Братской загорелись домашние вещи. Из дома по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них пять – дети. Пожар потушили быстро, работали три пожарные машины и семь человек огнеборцев.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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