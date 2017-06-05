ВИЗ стоит в пробке с 7 утра, люди идут пешком по дороге (ФОТО)

Из-за перекрытия улицы Репина весь ВИЗ сегодня с 7 утра превратился в одну большую пробку: стоит Металлургов, Токарей, Крауля, Гурзуфская и другие улицы на пути в центр. Жители сообщают, что добирались до работы с пересадками или пешком. Но пешком пройти вдоль Центрального стадиона и по Малышева затруднительно: там сняли асфальт с тротуаров, идти приходится по проезжей части.

Напомним, Репина на участке от Малышева до Крауля закрыли до 12 июня. Дорожные службы организовали одностороннее движение транспорта по улицам: Мельникова, по направлению от Крауля до Репина; Посадской, по направлению от Репина до Гурзуфской; Радищева, по направлению от Гурзуфской до Московской; ВИЗ-бульвару, по направлению от Соединительной до Крылова.

Сегодня утром почти весь ВИЗ встал в одну большую пробку. Затруднение движения началось еще в 7 утра и до сих пор скорость движения на большинстве участков дорог не превышает 5 км/ч. Стоит все от Металлургов до Московской в центре.

Многие сегодня решили пересесть на общественный транспорт или пойти пешком. Но автобусы идут в объезд и тоже стоят в огромных пробках, троллейбусы ходят только от Малышева, а некоторые трамваи на ВИЗе временно отменили.

«Ехал сегодня с тремя пересадками. В три раза дольше обычного», – сообщают горожане в соцсетях.

Другие пошли пешком. Но и таким путем выбраться с ВИЗа оказалось непросто. Вдоль Центрального стадиона и в начале улицы Малышева рабочие сняли почти весь асфальт на тротуарах. Людям приходилось идти по проезжей части.

«На Малышева уже транспорт ходит, и параллельно люди идут по дороге. Никаких знаков, ограждений для людей нет», – пишут екатеринбуржцы.

Напомним, с выходных изменились схемы движения семи автобусных маршрутов: № 21, 24, 25, 28, 61, 85, 95. Посмотреть, как поедет ваш автобус, можно на сайте МОАП. Как будут ездить маршрутки, не уточняется. Но вероятнее всего, до центра они будут добираться по Гурзуфской – Посадской – Московской, а далее по Ленина или Малышева.

Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Троллейбусы до 12 июня будут доезжать только до перекрестка улиц Репина и Малышева вместо конечных станций «Посадская» и «Крауля». Изменения коснутся маршрутов № 3 «Коммунистическая – Посадская», № 7 «Академическая – Посадская» и № 17 «Площадь 1-й Пятилетки – Крауля».

Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Трамваи не будут ходить на участке от станции «ВИЗ» до «Волгоградской» с 26 мая (с 18:00) по 9 июня (до 16:00), а также с 10 по 15 июня (ежедневно с 09:00 до 16:00). Подробнее про новые схемы можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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