«Автобусы отменили, никого не предупредили»: каменцы не могут доехать до Екатеринбурга из-за ремонта переезда

Сегодня утром жители Каменского района не дождались привычных автобусов, практически каждый час курсирующих между Екатеринбургом и Каменском-Уральским по федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган, а автолюбители были вынуждены разворачиваться. Дорога впереди перекрыта, но простые люди об этом не знают – их никто не предупредил. Те автобусы, которые не были отменены, идут в объезд, по более длинному маршруту.

Как рассказывают очевидцы, на автобусных остановках в деревнях и поселках столпились негодующие пассажиры, которые не могут уехать привычным маршрутом. Никаких объявлений на деревенских остановочных пунктах нет. Не легче приходится и водителям: «Сегодня в два часа ночи мы застряли на железнодорожном переезде в Каменском районе и пришлось ломиться в обход по полю и протискиваться на машине в маленький тоннель под насыпью железки», – рассказал NDNews.ru автолюбитель Владимир.

На Южном автовокзале Екатеринбурге немногословно сообщили, что отмена автобусов связана с плановым ремонтом дороги. «В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на 55 км (с.Логиново) автодороги Екатеринбург – Курган, в период с 04 июня по 11 июня 2017г. не будет производиться продажа билетов до с.Логиново, пов. п.Марамзино и д.Златогорова на маршруты №530, №536 «Екатеринбург – Каменск-Уральский» и №618 «Екатеринбург – Шадринск» (отправление 08 час. 02 мин.) по причине изменения схемы движения автобусов», – говорится на официальном сайте предприятия.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Каменск-Уральский. Другие новости 05.06.17

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