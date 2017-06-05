«Не болтай»: новоуральцев обокрали после банкета по случаю их заработка

Курьезное преступление раскрыто «по горячим следам» в Новоуральске.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, накануне в четыре часа дня в дежурную часть полиции Новоуральска обратились граждане, сообщившие, что из их квартиры дома на улице Фрунзе пропал ноутбук. Хозяева жилища – супружеская пара, рассказали, что они буквально вчера вернулись с вахтовой смены, заработали денег. На радостях устроили застолье для знакомых, поделились с гостями приятной информацией, что смогли выкупить заложенные ими ранее личные вещи из ломбарда. Среди ценного имущества был и ноутбук стоимостью 7000 рублей. Буквально один час отсутствовали дома, а, вернувшись, обнаружили пропажу гаджета.

В ходе осмотра полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру через окно, а вышел уже через входную дверь.

Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий мужчина 1976 года рождения. Гражданин только в 2015 году вышел из колонии, где пять лет отсидел за разбой.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 05.06.17

«Автобусы отменили, никого не предупредили»: каменцы не могут доехать до Екатеринбурга из-за ремонта переезда. / Главного коммунальщика Белоярки за взятку в 3,3 млн отправили в колонию на 9 лет. Также чиновник оштрафован на 233 млн рублей. / Штормовое предупреждение о граде с ветром до 25 м/с продлили до вечера вторника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»