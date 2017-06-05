Экс-директору камышловского Водоканала грозит шесть лет колонии за растрату

Уголовное дело против бывшего директора МУП «Водоканал Камышлов» Сергея Сажаева направлено в суд. Его обвиняют в присвоении и растрате денег в крупном размере с использованием служебного положения. Бывшему начальнику грозит до шести лет колонии.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, с 2012 по 2015 год Сажаев заключил несколько фиктивных договоров об оказании платных услуг со знакомыми предпринимателями, заведомо зная, что они ничего делать не будут, а оплаченная работа будет и так бесплатно сделана штатными сотрудниками Водоканала. Деньги предприятия экс-директор присвоил себе.

Кроме того, Сажаев за счет средств предприятия неоднократно ремонтировал личную машину, чем причинил имущественный ущерб предприятию на сумму свыше 18 тыс. рублей.

В общей сложности Сажаев нанес МУПу ущерб более чем на 960 тыс. рублей.

Ранее Камышловский городской суд согласился с заключением прокуратуры и наложил арест на жилой дом и земельный участок Сажаева в деревне Коровякова Камышловского района, а также на его машину. Сам МУП «Водоканал Камышлов» при этом прошел процедуру банкротства.

Добавим, что сегодня суд вынес весьма суровый приговор другому чиновнику – за получение взятки. Главный коммунальщик Белоярского округа Сергей Прохоренко получил девять лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 233 млн рублей (70-кратный размер взятки). Также он был лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Камышлов, Служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 05.06.17

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