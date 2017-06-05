Энергетики обещали к вечеру восстановить электроснабжение в Тагиле и Староуткинске

Энергетики планируют к сегодняшнему вечеру закончить работы по восстановлению питания большинства домов и соцобъектов Нижнего Тагила. Сейчас на месте работают 19 бригад «Облкоммунэнерго», убирать с проводов упавшие ветки и деревья помогают местные жители. Без света в Тагиле и Староуткинске остаются порядка 1,5 тысяч человек.

«На данный момент уже восстановлена 21 воздушная линия из пострадавших 30 напряжением 6-10 кВ. На оставшихся 9 объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Мы усилили бригадный состав, сейчас на линиях работают 19 бригад. Параллельно ремонтируем распределительные сети низкого напряжения 0,4 кВ. Сейчас электричества нет в основном в пригородах города. Линии завалены деревьями, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, им помогают жители. Оборваны километры провода. К вечеру мы планируем запитать 99 процентов потребителей», – сообщил главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

Он добавил, что для массовых аварийных ремонтов необходим большой объем материалов – пока их хватает. Кроме того, электрики фиксируют на пострадавших от урагана участках факты мародерства – так, вчера неизвестные похитили 300 метров оборванного ветром провода. Продолжаются восстановительные работы и в Староуткинске. По данным на 7 часов утра, там без света остаются 480 человек из 1560. Восстановлены 3 из 4 поврежденных линий 6 кВ. Остались сети 0,4 кВ – замене подлежат 40 поваленных штормом опор. Работы обещают завершить уже сегодня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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