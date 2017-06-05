«Глушилки» сотовой связи во время ЕГЭ приводят к сбою работы таксистов

В редакцию NDNews.ru обратились несколько частников-водителей, подключенных к популярным программам такси. Они рассказали, что ПО «зависает», и данные поездки сбрасываются возле школ в дни проведения ЕГЭ. Например, сегодня, во время экзамена по обществознанию один из собеседников агентства, Александр, вынужден был высчитывать стоимость поездки по навигатору, так как на улице Челюскинцев, около гимназии 155, программа Gett Taxi перестала работать. «Вырубаются даже партнерские приложения таксомоторных парков, все виснет. Причем с Uber та же история. Мы с коллегами вывели закономерность – программы падают рядом со школами в дни ЕГЭ. Это точно глушилки добивают», – заявил таксист. Получить оперативный комментарий о технических характеристиках спецаппаратуры у администрации школ NDNews.ru пока не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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