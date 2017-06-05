«Аэрофлот» предупредил о мошенниках, предлагающих бесплатные билеты в соцсетях

«Аэрофлот» официально заявил, что не имеет никакого отношения к розыгрышу бесплатных авиабилетов, который стремительно распространяется в социальных сетях. Компания предупреждает, что ссылки на неизвестные сайты могут заразить устройства пользователей вирусами.

Информация о розыгрышах билетов от имени «Аэрофлота» появилась в соцсетях вчера. Пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты. В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us. «Аэрофлот» напоминает, что достоверная информация о конкурсах и акциях есть только на официальном сайте компании. Фейковый конкурс может использоваться как средство распространения вируса, через который злоумышленники получают доступ к личным данным, счетам и контактам. Впоследствии это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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