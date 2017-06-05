В Верхней Пышме полыхает частный сектор – огонь охватил 300 квадратных метров (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

В Верхней Пышме пожарные пытаются справиться с крупным пожаром. На улице Чернышевского загорелся частный дом, из-за сильного ветра огонь перекинулся на дворовые постройки и крышу соседнего дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Пожар в Пышме

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.10. Ситуацию осложнил сильный ветер и плотная застройка, но спасателям удалось отстоять от огня рядом стоящий дом, в котором повреждена только кровля. В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники, 34 человека, работает 2 звена газодымозащитной службы. Через 30 минут после начала тушения пожарным удалось остановить распространения огня. По предварительной информации пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели.

ФОТО ГУ МЧС

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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