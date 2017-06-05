Понедельник, 5 июня 2017, 13:12 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Верхней Пышме полыхает частный сектор – огонь охватил 300 квадратных метров (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

В Верхней Пышме полыхает частный сектор – огонь охватил 300 квадратных метров (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

В Верхней Пышме пожарные пытаются справиться с крупным пожаром. На улице Чернышевского загорелся частный дом, из-за сильного ветра огонь перекинулся на дворовые постройки и крышу соседнего дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Пожар в Пышме

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.10. Ситуацию осложнил сильный ветер и плотная застройка, но спасателям удалось отстоять от огня рядом стоящий дом, в котором повреждена только кровля. В тушении пожара задействованы 12 единиц пожарной техники, 34 человека, работает 2 звена газодымозащитной службы. Через 30 минут после начала тушения пожарным удалось остановить распространения огня. По предварительной информации пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели.

ФОТО ГУ МЧС

Новый День: В Верхней Пышме полыхает частный сектор – огонь охватил 300 квадратных метров

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 05.06.17

Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана. / «Аэрофлот» предупредил о мошенниках, предлагающих бесплатные билеты в соцсетях. / «Глушилки» сотовой связи во время ЕГЭ приводят к сбою работы таксистов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , , ,

Екатеринбург, все новости

В Академическом обнаружен труп женщины, предположительно, выпавшей с балкона

Подростков заставят писать в школьные газеты, чтобы не отвлекались на митинги

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Екатеринбурге сотни туристов не улетят с «ВИМ-Авиа»: операторы ищут варианты решения проблем

Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана

«Аэрофлот» предупредил о мошенниках, предлагающих бесплатные билеты в соцсетях
Все новости