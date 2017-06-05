Подростков заставят писать в школьные газеты, чтобы не отвлекались на митинги

В Екатеринбурге эксперты от образования придумали, как бороться с проявлениями экстремизма среди школьников. Они предлагают вовлекать подростков в создание школьных газет. Контент, впрочем, будет подцензурным, а приоритет отдадут публикации работ педагогов, директив руководства и инициатив родительского комитета. Все это почему-то должно быть интересно школьникам, считают авторы проекта.

Сегодня в Екатеринбурге прошла конференция «Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического вхождения молодежи в региональную общественно-производственную среду». Одной из главных тем стала профилактика экстремизма среди школьников и студентов. Как отмечает корреспондент NDNews.ru, судя по выступлению спикеров, эта проблема сильно волнует органы власти, однако единого мнения о том, как помешать детям и подросткам становиться экстремистами, нет. По крайней мере, ц/у из центра на этот счет не поступало.

Возможно, поэтому на Урале начали решать проблему по-своему. Правда, судя по всему, без исследований сразу приступили к практике. В частности, на конференции с докладом «интерактивный ресурс в профилактике экстремистских проявлений среди молодежи» выступил человек, представляющийся генеральным директором спецподразделения управления «Партнер» Константином Карповым. Мужчина рассказывал о том, как правильно рассматривать проблемы «в контексте тезисов послания президента, где говорилось о том, что надо раскрывать таланты детей». Говоря о потребностях школьников, спикер верно отметил базовые потребности нынешних школьников: общение, познание, самовыражение, самоутверждение, поиск новизны. Трудно поспорить с утверждением, что если эти потребности не удовлетворяются в школе и в семье, то ребенок будет искать их на стороне. Поэтому важно заинтересовать его, вовлечь в социальный процесс. Желательно – в игровой форме. «Так быстрее и эффективнее проходит процесс обучения», – справедливо заметил г-н Карпов.

Говоря о подростках, он заметил, что дети десоциализированы, а общаются, в основном, в соцсетях. «Где никто не может влиять на то, что постит ребенок. Это его частное пространство», – подчеркнул он. И предложил в качестве альтернативы вовлекать детей в процесс создания школьных газет, где как раз можно следить за тем, что пишут ученики. «Идет выбор тем, событий, обработка материала, размещение публикаций на сайте [школьной газеты]. Они, конечно, проходят фильтр, цензуру преподавателей. Так что ничего случайного и нежелательного там быть не может», – объяснил свою идею представитель спецподразделения управления «Партнер».

По его словам, безопасный и интересный для школьников контент можно копировать из интернета, а можно искать темы самим. «В редакцию газеты могут стекаться вопросы школьной программы, предметы работы преподавателей, которым, в отличие от вузов, негде публиковаться, директивы руководства, инициативы родительского комитета», – предложил г-н Карпов. Но тут же заявил, что «публиковать имеет смысл только то, что актуально». Правда, кому из школьников могут быть интересны указы директора или затеи родительского комитета, он не уточнил.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.17

В Екатеринбурге сотни туристов не улетят с «ВИМ-Авиа»: операторы ищут варианты решения проблем. / В Верхней Пышме полыхает частный сектор – огонь охватил 300 квадратных метров (ФОТО, добавлено ВИДЕО). / Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»