В Академическом обнаружен труп женщины, предположительно, выпавшей с балкона

Сегодня утром рядом с домом на улике Краснолесья, 155 жители обнаружили труп женщины. Предположительно, она выпала с балкона. В Следственном комитете от комментариев пока воздерживаются.

Как сообщают очевидцы «ВКонтакте», труп обнаружили сегодня утром местные жители возле подъезда дома на улице Краснолесья, 155. На вид погибшей женщине около 50 лет, она одета в спортивный костюм и уличную обувь. Жители предполагают, что женщина выпала с общего балкона. На месте работают следователи.

В СУ СК РФ по Свердловской области от комментариев пока воздерживаются. «Если будет какая-то информация о криминальном характере произошедшего, мы сообщим», – отметили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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