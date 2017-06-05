Уралец, укравший 3 млн рублей у тагильского инкассатора, пойман (ВИДЕО)

Нижнетагильские сыщики совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали одного их похитителей крупной суммы денег у инкассатора. Напомним, 28 мая неизвестные вытащили почти три с половиной миллиона рублей из припаркованного во дворе автомобиля. Инкассатор в момент кражи ненадолго отлучился домой.

Кража миллионов

Как сообщил заместитель начальника отдела полиции №16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Рублев, сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения системы «Безопасный город», и установили номер машины, на которой воры скрылись с места. Следом вышли на одного из подозреваемых, и нагрянули к нему домой в Екатеринбург. В ходе обыска у мужчины изъяли 850 тысяч рублей. Задержанный, безработный, неоднократно судимый за кражи, утверждает, что эти деньги он накопил. Поиск его сообщников продолжается.

Нижний Тагил, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил, Екатеринбург. Другие новости 05.06.17

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