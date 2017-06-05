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Уралец, укравший 3 млн рублей у тагильского инкассатора, пойман (ВИДЕО)

Уралец, укравший 3 млн рублей у тагильского инкассатора, пойман (ВИДЕО)

Нижнетагильские сыщики совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали одного их похитителей крупной суммы денег у инкассатора. Напомним, 28 мая неизвестные вытащили почти три с половиной миллиона рублей из припаркованного во дворе автомобиля. Инкассатор в момент кражи ненадолго отлучился домой.

Кража миллионов

Как сообщил заместитель начальника отдела полиции №16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Рублев, сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения системы «Безопасный город», и установили номер машины, на которой воры скрылись с места. Следом вышли на одного из подозреваемых, и нагрянули к нему домой в Екатеринбург. В ходе обыска у мужчины изъяли 850 тысяч рублей. Задержанный, безработный, неоднократно судимый за кражи, утверждает, что эти деньги он накопил. Поиск его сообщников продолжается.

Новый День: Уралец, укравший 3 млн у тагильского инкассатора, пойман (ВИДЕО)

Нижний Тагил, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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