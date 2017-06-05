Полицейские разбудили тагильчанина, спавшего в горящем доме

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома мужчину, который крепко спал во время пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, патрульный экипаж ДПС проезжал мимо горящего дома и остановился, чтобы помочь. Инспекторы услышали крики о помощи и вошли на территорию одного из частных домов. Из строения выбежала женщина, увидев сотрудников ГИБДД, она попросила спасти оставшегося в помещении человека. Старший экипажа вместе с сослуживцами не растерялись и вошли в горящий дом, где увидели спящего мужчину. Его разбудили и вывели на улицу.

После этого на место пожара прибыли сотрудники МЧС. Благодаря своевременным действиям сотрудников свердловской Госавтоинспекции удалось избежать трагедии, и в пожаре никто не пострадал.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.06.17

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