В Солнечном высадили деревья и цветы в новом сквере (ФОТО)

В Солнечном начали высаживать новый сквер: в выходные жители посадили 20 деревьев и 160 гортензий. Растения подобраны так, чтобы в каждое время года сквер имел свой цвет. Зелень будет даже зимой – для этого используются хвойные породы. Деревья высажены сразу большими, со сформированной кроной. Жителям не нужно ждать 5-10 лет, пока ели, сосны, яблони, липы, дубы, клены, березы, черемуха подрастут.

Напомним, что в прошлом году был сформирован основной рельеф сквера, также была проведена часть посадок: аллея из лип и деревья вокруг входной угловой площади. Были созданы ландшафтные насыпи высотой до 2,5 метров, отделяющие основную территорию сквера и способствующие созданию тихого уголка природы для прогулок и отдыха. В сквере будет организован Workout с оборудованием в виде турников, лестниц, а также открытой площадки для занятий йогой и другими видами спорта, – сообщает застройщик района компания «Форум-групп».

Для того чтобы жители приняли участие в посадке деревьев, для них устроили настоящий праздник. Во время конкурсов разыграли призы-сертификаты от партнеров: детского клуба «Академик Боб», фитнес- клуба «Камелот», батутного парка «Отрыв» и других. Главный приз – планшет, предоставил интернет-провайдер «Конвекс».

«Рекреационные зеленые зоны для мегаполиса – это не только красиво, но и жизненно необходимо, деревья и кустарники являются «легкими» города. Официальное открытие сквера запланировано на конец лета», – сообщили в пресс-службе компании «Форум-групп».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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