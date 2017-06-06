В пробке на Ленина водитель Audi подрался с пешеходом

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту дорожного инцидента с участием водителя внедорожника и пешехода. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что автомобиль перегородил дорогу трамваям.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне вечером проспект Ленина стоял в огромной пробке от Восточной до Московской. Нервы водителей были на пределе, и возле «Пассажа» между двумя мужчинами произошла драка. В социальных сетях очевидцы рассказывают, что на пешехода набросился водитель Audi, который незадолго до этого выезжал на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта. В полиции этот факт сейчас проверяют.

«На место выезжал наряд группы немедленного реагирования. Полицейские доставили в дежурную часть обоих участников конфликта, в ходе опроса установлено, что водитель иномарки ехал по проспекту Ленина, к его автомобилю подошел неизвестный, стучал в окно и вел себя неадекватно. Шофер вышел из авто и переговорил с мужчиной, оба разошлись, – сообщили сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. – Когда водитель продолжил путь, то рассерженный мужчина вновь подошел к его автомобилю, достал нож и попытался повредить колесо. После этого шофер нанес неизвестному несколько ударов и задержал его до приезда полицейских».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, подозреваемый 1972 г.р. находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешехода пока отправили в камеру для административно задержанных.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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