День рождения Пушкина отметят в Екатеринбурге богослужением и массовым чтением стихов

Екатеринбургская епархия в этом году присоединится к празднованию Дня рождения Пушкина. В Храме-на-Крови сейчас проходит богослужение, а после панихиды состоится Пушкинский праздник с чтением стихов и поэм. «Светский» вариант Дня рождения проходит сегодня в Литературном квартале.

День рождения Пушкина в Екатеринбурге отмечают с 2000 года, идея празднования появилась после открытия в 1999 году памятника поэту в Литературном квартале. Обычно мероприятия проходят в Литературном квартале и в музеях Литературной жизни Урала. Сегодня же День рождения Пушкина началось с Божественной литургии, которую проводят в Храме-на-Крови.

Как сообщает пресс-служба епархии, по окончании панихиды, с 11:00 на площади у Храма-на-Крови состоится Пушкинский праздник. Здесь будут звучать стихи, поэмы и сказки великого поэта в исполнении профессиональных артистов, участников литературных объединений, учащихся школ и студентов вузов Екатеринбурга. Там же пройдет акция «Свободный микрофон», в ходе которой желающие смогут прочесть любимые стихи поэта. Продолжатся праздничные мероприятия в конференц-зале духовно-просветительского центра «Царский», где в 18:30 пройдет концерт «Душа в заветной лире».

Светский день рождения Пушкина пройдет, как и раньше, в Литературном квартале. С 10 до 13 часов здесь ждут детей, для которых организуют экскурсии и игры. С 17 до 21 часа у памятника Пушкину пройдет музыкально-поэтический концерт, который откроется с участием уральских поэтов и специальных гостей. Танцевальная студия представит «бальные зарисовки», пройдет акция «Открытый микрофон». Художники создадут шаржи в стилистике пушкинских портретов 19-го века. Все желающие смогут убедиться: в каждом из нас есть немного Пушкина.

С 20:00 до 21:45 на площадке Летней эстрады парка Литературного квартала будет представлена яркая театральная программа. Театра «О.С.Т» покажет спектакль «Барышня-крестьянка».

С 18 до 20 часов в парке пройдут пушкинские прогулки. Гостей будут встречать герои пушкинских произведений, а может быть, и сам «поэт». Перевоплощаться в дам и кавалеров 19-го века будут студенты Екатеринбургского театрального института. Посетители парка смогут сфотографироваться с «пушкинскими героями», окунувшись в атмосферу балов, интриг, светской жизни золотого века.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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