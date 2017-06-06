Вторник, 6 июня 2017, 10:53 мск

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На Урале будут судить мужчину, убившего 3-месячную дочь из-за плача

На Урале будут судить мужчину, убившего 3-месячную дочь из-за плача

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил свою трехмесячную дочь из-за плача.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на скамье подсудимых окажется житель Богдановичского района Рамир Фаттахов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). «Из материалов уголовного дела следует, что 19 января 2016 года Фаттахов находился в доме в одном из сел Богдановичского района вместе со своей трехмесячной дочерью. Ребенок лежал на диване и плакал, чем стал раздражать Фаттахова. Мужчина схватил ребенка за ноги и с силой ударил головой о деревянный пол. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась», – отметила собеседница агентства.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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