Прокуратура обязала минздрав обеспечить доставку в больницу пациентов с заболеванием почек

Серовскую городскую больницу обязали взять на себя функции доставки от дома к медикам пациентов, страдающих тяжелым заболеванием почек. Спор о том, как доставлять больных, длится уже не первый год. В разных регионах эту проблему решат по-разному.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка показала, что в Сосьвинском городском округе живет четыре пациента, которые нуждаются в процедуре гемодиализа. Ближайшая больница, где им могут помочь в этом, находится в Краснотурьинске. Гражданам приходилось на свои деньги ездить несколько раз в неделю в клинику либо личным транспортом, либо на поездах и такси, нередко – с пересадками.

«При этом общественный транспорт строго привязан к маршруту следования, и в случае возникновения осложнений пациент не может получить неотложную медицинскую помощь, – отмечают в ведомстве. – В ходе проверки было установлено, что транспортировка граждан в медицинские учреждения является составной частью мероприятия по оказанию медпомощи. Поэтому был направлен иск в суд о том, чтобы обязать Серовскую больницу доставлять больных автомобильным транспортом от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно, а минздрав области – обеспечить финансирование указанных мероприятий. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме».

Ранее ситуацию с перевозкой таких пациентов корреспонденту NDNews.ru комментировал пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. По его словам, позиция министерства такова: перевозка пациентов до места проведения процедуры – это не медицинская процедура, у минздрава нет соответствующей статьи расходов, у больниц нет для этого автомобилей и персонала. В ряде территорий перевозкой пациентов занимаются сами муниципалитеты. Добавим, вопрос о том, кто должен заниматься доставкой нуждающихся в гемодиализе, актуален не только для Свердловской области – во всех регионах пытаются решить эту проблему, где-то этим занимаются муниципалитеты, а где-то по решению суда обязанность доставить пациента возложили на минздрав. На федеральном уровне общее правило в нормативных актах не закреплено.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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