22 года тюрьмы грозит екатеринбуржцу за кражу 900 тысяч, вымогательство, разбой и хищение оружия

В Екатеринбурге перед судом предстанет 32-летний мужчина, который на протяжении года терроризировал двух предпринимателей. У своей знакомой он похитил 860 тысяч рублей, еще 100 тысяч забрал, угрожая оружием. У мужчины-знакомого обвиняемый забрал автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. По совокупности преступлений злоумышленнику грозит до 22 лет лишения свободы.

Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении трех особо тяжких и одного тяжкого преступления. Мужчина обвиняется в краже в крупном размере, вымогательстве и разбое в особо крупном размере, а также в хищении огнестрельного оружия.

Установлено, что в феврале 2016 года мужчина пришел к своей знакомой предпринимательнице, которой не было дома. Дверь ему открыл сын потерпевшей, который думал, что гость пройдет к матери, и ушел в свою комнату, оставив его одного. Тогда обвиняемый просто забрал 860 тысяч рублей и скрылся. В октябре мужчина вновь ограбил ту же жертву: в ночное время он избил знакомую в ее автомобиле и под угрозой ножа забрал 101 000 рублей. Женщина вырвалась и бросилась бежать, а нападавший попытался уехать на ее транспортном средстве, однако охранная система заблокировала двигатель. Тогда, осмотрев салон машины, мужчина похитил видеорегистратор и травматический пистолет.

Еще один преступный эпизод, как полагает следствие, обвиняемый совершил в феврале 2016 года в отношении мужчины. Злоумышленник вымогал у 37-летнего предпринимателя 1 миллион рублей в счет якобы имеющегося у того долга перед их общим знакомым. При этом угрожал бизнесмену применением насилия в отношении его самого и членов его семьи, а также поджогом их жилища. В итоге потерпевший был вынужден передать ему свой автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. Данную машину обвиняемый продал добросовестному покупателю, а деньги присвоил.

В отношении злоумышленника были возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158, пунктом «б» части 4 статьи 162, частью 3 статьи 163 и пунктом «б» части 4 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, разбой, вымогательство и хищение оружия). В настоящее время материалы уголовного дела переданы из полиции Екатеринбурга в суд для рассмотрения по существу. По совокупности инкриминируемых обвиняемому деяний он может получить наказание в виде 22 лет и шести месяцев лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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