Уральские туристки, снятые с рейса за конфликт с сотрудниками аэропорта, не смогли добиться компенсации в суде

Свердловский областной суд отказал двум жительницам Екатеринбурга, которые требовали компенсацию морального вреда от авиакомпании и турфирмы за сорвавшийся рейс. Возвращаясь из отпуска, женщины устроили скандал в аэропорту, после чего их не допустили в самолет. В результате туристкам пришлось добираться до Екатеринбурга за свой счет.

История конфликта тянется с августа 2016 года. Екатеринбурженка Татьяна и ее дочь Ольга проводили отпуск во Вьетнаме. На обратном пути в аэропорту Нячанга выяснилось, что ручная кладь пассажирок превышает допустимую норму – 5 килограммов на человека. Им предложили доплатить за перевес или сдать вещи в багаж, на что женщины отреагировали агрессивно. Но после долгих переговоров недовольные пассажирки все-таки сдали вещи в багаж. Пройдя регистрацию на рейс и получив на руки посадочные талоны, одна из женщин, Ольга, бросила пластиковую табличку со знаком «багаж» в сторону персонала, попав в лицо сотруднице на стойке регистрации. К месту происшествия была вызвана служба безопасности аэропорта, после этого к конфликтующим пассажиркам подошел представитель авиакомпании «Икар» и потребовал вернуть посадочные талоны, сообщив о снятии обеих женщин с рейса. Чтобы добраться до Екатеринбурга, туристкам пришлось покупать билеты на ближайший рейс.

По прилету екатеринбурженки решили через суд взыскать убытки с перевозчика и туроператора. Истец Татьяна Ш. просила взыскать с авиакомпании «Икар» сумму за авиабилеты в размере 93 372 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а ее дочь Ольга Ш. – с компании «Пегас Туристик МСК» расходы на оплату юридических услуг, штраф и компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заменил туроператора ООО «Пегас Туристик МСК» на ООО «Пегас Екатеринбург», признав последнего надлежащим ответчиком по делу. Требования истца Ольги Ш. были удовлетворены частично – с турфирмы были взысканы 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 7,5 тысяч рублей. В удовлетворении требований второму истцу – Татьяне Ш. – суд отказал, так как они были заявлены к ненадлежащему ответчику.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, представитель турфирмы обжаловал решение районного суда в высшей инстанции. Свердловский облсуд установил, что отказ авиакомпании в перевозке истца Ольги Ш. был вызван исключительно ее поведением. Кроме того, вина туроператора, как и перевозчика, в нарушении прав истца как потребителя не была доказана. В итоге областной суд апелляционную жалобу удовлетворил и постановил принять новое решение по делу – отказать в удовлетворении исковых требований екатеринбурженки. В отношении Татьяны Ш. суд пришел к выводу о том, что ее недопуск на борт самолета является необоснованным отказом в предоставлении услуги, включенной в турпродукт, поскольку акт об отстранении от перевозки в отношении этой пассажирки не составлялся. Вместе с тем ее требование было адресовано к ненадлежащему ответчику.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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