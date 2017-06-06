Вторник, 6 июня 2017, 10:52 мск

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Екатеринбург

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Росгвардия и военные проводят учения около Театра эстрады (ВИДЕО)

Росгвардия и военные проводят учения около Театра эстрады (ВИДЕО)

Около Театра эстрады в Екатеринбурге сегодня проходят совместные учения Росгвардии и армии – подразделений военной автоинспекции.

Видео

Как передает корреспондент NDNews.ru, здание театра оцеплено автомобильной техникой Росгвардии в сопровождении сотрудников ВАИ. Два автобуса Росгвардии пусты – предположительно сотрудники в форме или в штатском отрабатывают данные им задачи, которые журналистам не раскрывают.

По словам пресс-секретаря управления Росгвардии по Свердловской области Ольги Бельской, речь идет о трехдневных штабных учениях, в ходе которой технику Росгвардии сопровождают автомобили ВАИ. Пояснить больше Бельская отказалась. Отметим, что сотрудники театра утверждают, что работа учреждения идет в штатном режиме.

Видео с места событий смотрите на нашем канале.

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