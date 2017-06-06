Хотели продать на миллиард, а получилось на 130 миллионов / Озвучены итоги работы МУГИСО

По итогам 2016 года Свердловской области так и не удалось продать акции девяти принадлежащих ей ОАО, в том числе – санатория «Курьи», гостиницы «Зелёная роща» и нескольких типографий. Однако власти решили, что пока снижать цену не стоит.

Как заявил сегодня на заседании заксобрания ио главы МУГИСО Сергей Зырянов, аукционы не состоялись в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. «Была проведена оценка активов, и, вероятно, потенциальные инвесторы решили, что цена слишком высока», – пояснил он. В то же время, сообщил Зырянов, пока правительство решило не продавать их по более низкой цене. «Санаторий «Курьи», «Зеленую рощу» и типографии решили убрать из программы приватизации. Они хоть и с небольшой прибылью, но работают», – сказал Зырянов.

В результате того, что намеченные на прошлый год аукционы не состоялись, доходы от приватизации в 2016 году составили всего 130 млн рублей, хотя ранее сообщалось, что регион планирует реализовать активов почти на 1 млрд рублей.

Екатеринбург. Июнь 06, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Июнь 06. Другие новости 06.06.17

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