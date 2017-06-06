«Лето медленно раскачивается…»: уральцев обнадежили прогнозом на июль

Хорошую погоду в этом месяце свердловчанам можно не ждать. Ураганов больше быть не должно, но и солнечных дней тоже в прогнозе не заметно. Зато июль обещает быть довольно теплым.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, штормовое предупреждение на территории региона закончило действовать 5 июня, сейчас синоптики не видят никакой опасности нового урагана. Однако поводов для радости тоже особо нет – неделя будет прохладная и дождливая, температура воздуха будет держаться ниже нормы. Во второй половине недели может потеплеть до 20 градусов, по ночам будет максимум до +9.

«Лето медленно раскачивается, медленно набирает силу. С середины июня, с 15 числа будет 17-23 градуса, в отдельные дни до 25 градусов. Но в июне будет много осадков, дождей будет больше нормы», – пообещала синоптик. Она напомнила, что примерно раз в пятилетку на Урале июнь оказывается особо холодным, случается даже, что выпадает снег, так что удивляться нынешнему мрачному небу повода нет.

Впрочем, свердловчанам оставили надежду на лето в июле. В этом месяце температура будет выше нормы на пару градусов, в среднем температура месяца будет выше 20 градусов. «Надеемся на хороший июль», – заключила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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