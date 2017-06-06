Тяжелобольных свердловчан продолжат развозить по соседним регионам: своих больниц не хватает

В Свердловской области будет продолжена практика заключения соглашений с властями соседних регионов, чтобы направлять в их медицинские учреждения тяжелобольных жителей отдалённых населенных пунктов региона. Об этом заявила сегодня депутатам заксобрания ио министра здравоохранения Диляра Медведская.

По её словам, уже в ближайшее время пациентов с инфарктом и инсультом из Тугулыма и Таборов будут отвозить в клиники Тюменской области, а из Полевского – в Челябинскую. «Нецелесообразно держать ангиограф в территории на 50 тысяч человек, это дорого, нет кадров, кроме того, если врач будет работать раз в две недели, качество его работы ухудшится», – заявила она.

Депутатам такой подход не понравился. Либерал-демократ Александр Коркин заявил, что он лично посылал запрос в Тюменскую область, и там ему ответили, что это Свердловская область тянет с заключением соглашения. «Пенсионер» Евгений Зяблицев заявил, что Медведская «продолжает политику своего предшественника по оптимизации здравоохранения».

Не отстали и единороссы. «У вас на слайде было написано, что удовлетворённость населения качеством здравоохранения – 91 процент, а я приезжаю в территорию – а там стон стоит!» – заявил Владимир Никитин.

Его поддержал Виктор Якимов: «Не надо нас вашими показателями нас тешить! Вы успокаиваете нас, мы должны ехать к себе в округа и успокаивать своих избирателей, но это не работает! Вместо этого мне рассказывают, что в область приезжают какие-то психологи из Москвы, которые учат наших врачей раскручивать пациентов на дополнительные платные услуги. Если врачи старше 50, которые ещё помнят клятву Гиппократа, как-то держатся, то на молодых врачей это все действует очень сильно».

Уральское здравоохранение

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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