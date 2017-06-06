Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)

Авиакомпания «Россия» по техническим причинам задерживает цепочку рейсов: из Сочи в Екатеринбург туристы прилетят на 7 часов позже. И на 7 часов задержан вылет на греческий Родос на том же самолете. Ожидающим в аэропорту обещали предоставить напитки и питание.

Рейс авиакомпании «Россия» №5602 должен был прибыть в Екатеринбург из Сочи в 12:35, но сейчас в онлайн-табло Кольцово значится время прилета 19:30. На этом же самолете из Екатеринбурга на отдых в Грецию должны были отправиться другие туристы. Но сейчас рейс №5819 Екатеринбург – Родос отложен на 7 часов: вместо 14 часов туристы вылетят в 20:55.

Как сообщили в call-центре авиакомпании «Россия», рейс задерживается по техническим причинам. Туристам в аэропортах предоставлены напитки и питание при необходимости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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