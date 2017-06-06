Вторник, 6 июня 2017, 15:20 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)

Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)

Авиакомпания «Россия» по техническим причинам задерживает цепочку рейсов: из Сочи в Екатеринбург туристы прилетят на 7 часов позже. И на 7 часов задержан вылет на греческий Родос на том же самолете. Ожидающим в аэропорту обещали предоставить напитки и питание.

Рейс авиакомпании «Россия» №5602 должен был прибыть в Екатеринбург из Сочи в 12:35, но сейчас в онлайн-табло Кольцово значится время прилета 19:30. На этом же самолете из Екатеринбурга на отдых в Грецию должны были отправиться другие туристы. Но сейчас рейс №5819 Екатеринбург – Родос отложен на 7 часов: вместо 14 часов туристы вылетят в 20:55.

Как сообщили в call-центре авиакомпании «Россия», рейс задерживается по техническим причинам. Туристам в аэропортах предоставлены напитки и питание при необходимости.

Новый День: Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)
Новый День: Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

«С митингами 12 июня это никак не связано». / «Сначала Тимониченко хотели похитить»: в суде допросили подельника Олега Дудко. / Тяжелобольных свердловчан продолжат развозить по соседним регионам: своих больниц не хватает.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , , ,

Екатеринбург, все новости

Российские подростки стремительно жиреют: мальчики обгоняют девочек из-за бабушек и мам (ИНФОГРАФИКА)

«С митингами 12 июня это никак не связано». В Екатеринбург съехались сотрудники Росгвардии со всего округа (ФОТО)

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

«Сначала Тимониченко хотели похитить»: в суде допросили подельника Олега Дудко

Тяжелобольных свердловчан продолжат развозить по соседним регионам: своих больниц не хватает

На пост мэра Сухого Лога претендует два кандидата – врио главы и его заместитель
Все новости