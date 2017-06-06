Дефицит бюджета Екатеринбурга увеличится до 944 миллионов рублей

Профильные комиссии гордумы Екатеринбурга приступили к корректировке городского бюджета на 2017 год. По данным городского департамента финансов, доходная часть казны увеличится на 4,86 миллиардов рублей, расходы города – на 4,39 миллиардов рублей. Как уточнили NDNews.ru в пресс-службе городской думы, увеличение объема доходов связано с поступлениями субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Большая часть дополнительных денег будет направлена на подготовку города к ЧМ-2018.

Размер дефицита бюджета-2017 также увеличится на 78 миллионов 572 тысячи рублей. Таким образом, скорректированный дефицит городской казны составит 944 миллиона рублей.

«Корректировка бюджета важна для того, чтобы понять, какие средства бюджета куда нужно направить. Понятно, что пока это предварительные данные, однако радует, что по прогнозам объемы доходов города будут увеличиваться. Всю эту неделю профильные депутатские комиссии совместно с администрацией города будут пристально рассматривать предложенные проекты изменений и принимать решения. Затем корректировки будут вынесены на заседание думы», – прокомментировал председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Мелехин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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