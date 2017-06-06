Свердловская полиция дала инструкцию родителям, как уберечь детей от ЧП на отдыхе

В связи со стартом оздоровительного сезона и отправкой детей в летние лагеря и санатории, свердловская полиция напомнила родителям, что безопасность ребят во многом зависит от взрослых.

Как рассказал NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в этом году в регионе работает 1197 учреждений различной направленности. Планируется, что в течение сезона в них побывает более 350 тысяч детей. Представитель Главка сообщил, что начальником ГУ МВД России по Свердловской области Михаилом Бородиным и руководителем регионального Управления федеральной службы войск Национальной гвардии Константином Шуршиным подписан совместный приказ о мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона 2017 года. Для координации работы нарядов полиции, сбора и обобщения информации создан временный оперативный штаб, в состав которого вошли представители Росгвардии и руководители структурных подразделений областного полицейского главка. За каждым объектом закреплены конкретные должностные лица из числа руководящего состава территориальных ОВД. К зонам отдыха приближены маршруты патрулирования нарядов полиции. Для предотвращения ЧП на трассах экипажам ДПС при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно предписано руководствоваться строго соответствующими нормативно-правовыми актами.

Полковник Горелых также призвал граждан быть бдительными в вопросах, касающихся детей. «Недопустимо быть равнодушными к любым реальным фактам, которые вызывают беспокойство или тревогу. Некачественное питание, сомнительные личности, подозрительные транспортные средства, неухоженная территория с дырами в заборе, торговля алкоголем, грубое отношение к детям, непристойное поведение в отношении девочек и любые иные безобразия должны стать незамедлительным поводом для сигнала в органы внутренних дел, чтобы своевременно принять исчерпывающие меры реагирования. Чтобы потом совесть не мучила всю оставшуюся жизнь, что мог беду предотвратить, но почему-то не стал этого делать», – говорит Горелых.

Он также отметил, что необходимо информировать обо всех случаях, когда на тревожные сигналы не реагируют те, кому положено. «Чтобы систему МВД, других силовых и контролирующих ведомств раз и навсегда избавить от черствых на чужое горе блюстителей, место которых не в правоохранительных органах, а где-нибудь, к примеру, на свиноферме, навоз возить. А может и еще дальше, так как за животными должны ухаживать тоже добрые и отзывчивые люди», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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