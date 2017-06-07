МЧС насчитало 14 уральских населенных пунктов, не готовых к лесным пожарам (ФОТО)

Сотрудники МЧС проверили готовность населенных пунктов Свердловской области к пожароопасному сезону. Оказалось, что администрации 14 населенных пунктов не подготовились к возможным лесным пожарам – «неуд» поставили поселкам Березовского городского округа, Кировградского городского округа и поселкам близ Нижнего Тагила.

В 180 населенных пунктах области прошла проверка противопожарной защиты, выявлено более 70 нарушений. Среди основных – отсутствие либо несоблюдение установленной ширины противопожарного разрыва или минерализованной полосы на границе с лесным участком; неисправность либо отсутствие наружного противопожарного водоснабжения, подъездов (проездов) к его источникам, в ряде населенных пунктов отсутствует или неисправна система оповещения о чрезвычайной ситуации. Так, в Березовском городском округе не выполнили требования по защите населенного пункта от угрозы природных пожаров администрации 5 поселков: Ключевск, Зеленый Дол, Островное, Кедровка, Монетный. На территории Кировградского городского округа не готовы противостоять лесным пожарам г.Кировград, п.Левиха, п.Карпушиха, п.Нейво-Рудянка, п.Тепловая. Не обеспечили надежную противопожарную защиту в п.Чауж, п.Канава, п.Антоновский, п.Волчевка муниципального образования г.Нижний Тагил.

«Низкий уровень обеспечения пожарной безопасности вышеперечисленных населенных пунктов вызывает в МЧС серьезную обеспокоенность. Главам муниципальных образований представителями государственного пожарного надзора указано на незамедлительной принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности населенных пунктов в летний пожароопасный период. По итогам проверок должностные и юридические лица, не обеспечившие защиту населения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, который составляет на должностное лицо от 6 до 50 тыс. рублей, на юридическое лицо от 150 до 400 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Среди тех, кто качественно организовал работу на защите территорий от лесных пожаров, спасатели отметили Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Таборинский муниципальный район, Краснотурьинск и Сухой Лог.

Добавим, по данным Авиалесоохраны, с начала года на территории Свердловской области был зафиксирован 361 лесной пожар, особый противопожарный режим введен в 18 муниципальных районах. По состоянию на 6 июня в регионе нет возгораний. Однако в Уральском округе прогнозируется рост лесных пожаров: с 7 по 11 июня не исключено увеличение пожаров в южной части Челябинской области, в южной части Ханты-Мансийского автономного округа, в северо-восточной части Тюменской области и северной части Курганской области.

Фото пресс-службы МЧС РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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