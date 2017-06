«Провинциальные танцы» научат новичков и профессионалов «экологичному» contemporary dance (ФОТО)

Театр «Провинциальные танцы» с 28 июня по 8 июля проведет фестиваль-лабораторию [Танцкрипция]. Для профессиональных танцоров, любителей и начинающих лучшие хореографы устроят мастер-классы, а результатом фестиваля станут эскизы спектакля, так называемые, work in progress. Темой фестиваля этого года стала экология. Не исключено, что какая-то из работ войдет в репертуар «Провинциалов».

С 28 июня по 8 июля в Екатеринбурге пройдет очередной фестиваль-лаборатория [Танцкрипция] – ежегодный проект театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Цель фестиваля – дать участникам возможность создать свою «транскрипцию» развития contemporary dance. Это мастерская современного российского танца, где могут проявить себя молодые хореографы-постановщики, пока не ставившие спектакли для большой сцены.

Фото: Алексей Патентный

На [Танцкрипцию] в качестве педагогов приглашаются российские и иностранные хореографы, а результатом фестиваля становятся сценические эскизы или готовые спектакли, которые могут войти в репертуар «Провинциальных танцев». Так, одним из итогов прошлогоднего фестиваля стал спектакль «Так долго, как это потребуется» (As Long As It Takes) в постановке Кьяры Ферральи и Риедона ван ден Берга. Впервые он был представлен именно на [Танцкрипции] в 2016 году, а сейчас входит в репертуар театра.

Фото: Дарья Кузнецова

В этом году на сцене и в танцклассах ЦК «Урал» в течение двух недель пройдут мастер-классы для участников с разным уровнем подготовки, – сообщили в пресс-службе «Провинциальных танцев». Для профессионалов – это недельная стажировка в труппе театра, занятия и творческая лаборатория под руководством Татьяны Багановой и Рози Эррера (США). «Продвинутые любители» и начинающие смогут посетить классы разных техник танца под руководством Татьяны Багановой и танцовщиков театра «Провинциальные танцы»: Кьяры Ферральи (Италия), недавно вошедшего в состав труппы Себастьяна Сантамария Барахаса из Мексики, Ксении Каплун и Алексея Слуцкого. Для детей от 12 лет также предусмотрена специальная образовательная программа в области современного танца под руководством Евгении Турушкиной и Антона Лаврова.

В России 2017-й объявлен Год экологии, и тема эта будет отражена и в [Танцкрипции]. «Движение в спектакле может быть и созидательным, и разрушительным, в зависимости от задачи, которая стоит перед хореографом. Но тренинг должен нас научить, прежде всего, созидательным основам движения, экологичности в работе с собственным телом, партнером, пространством», – говорит хореограф Татьяна Баганова.

Фото: Дарья Кузнецова

По итогам [Танцкрипции] 2017 на большой сцене ЦК Урал состоится выступление в формате work in progress. Запланирован также показ совместной работы танцовщиков театра и учеников фестиваля-лаборатории на одной из летних open-air площадок Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

МЧС насчитало 14 уральских населенных пунктов, не готовых к лесным пожарам (ФОТО). / Теща и брат экс-министра Сидоренко оказались талантливыми бизнесменами, а сам он пойдет под суд. / 7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»