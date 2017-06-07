Суд ввел наблюдение в компании экс-владельца «Банка24.ру»

Бывший владелец и директор лопнувшего «Банка24.ру» Сергей Лапшин в очередной раз проходит через процедуру банкротства. В компании ООО «Рост металлургии», учредителем которой он является, ввели наблюдение.

Как ранее писал NDNews.ru, иск к ООО «Рост металлургии» подало «Кабрид-Хеннкелль Металл» (Алтайский край). Сумма требований – более 11,5 млн рублей. Гендиректор и учредитель должника – известный на Среднем Урале бизнесмен Сергей Лапшин. Как указано в базе «Контур-фокус», предприятие занимается торговлей железными рудами. Накануне решением арбитражного суда Свердловской области на предприятии введена процедура наблюдения.

При этом сам Лапшин также проходит через банкротство, с иском обратился председатель правления группы компаний «Ява» Андрей Язев, сын экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Он требовал взыскать 20 млн рублей и признать Лапшина банкротом, в октябре 2016 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

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