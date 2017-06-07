В Екатеринбурге от клещевого энцефалита умерла пенсионерка

Более пяти тысяч жителей Екатеринбурга в этом году пострадали от укусов клещей, причем пятая часть пострадавших не покидали черту города. Уже есть случай летального исхода.

Заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев провел заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсуждались меры по предотвращению и ликвидации последствий клещевого сезона. На сегодняшний день зарегистрировано 5 тысяч 42 обращения от екатеринбуржцев, которых покусали клещи. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в 1668 случаях речь идет о людях, к которым присосались паразиты в черте города. Данных о том, насколько тщательно в Екатеринбурге проводилась акарицидная обработка, в мэрии не приводят.

С подозрением на клещевой энцефалит в городе госпитализированы 94 человека, у 11 из них, в том числе у двух детей, заболевание подтверждено. Медики так же сообщили, что 2 июня скончалась 68-летняя женщина, которая своевременно не обратилась за инъекцией иммуноглобулина и не была привита.

Добавим, по последним данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе от укусов клещей пострадали более 13 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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