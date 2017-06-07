Среда, 7 июня 2017, 10:59 мск

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Полицейские разыскивают екатеринбуржца, который пьяным ограбил ювелирный магазин (ФОТО)

Полицейские разыскивают екатеринбуржца, который пьяным ограбил ювелирный магазин (ФОТО)

Пьяный житель Екатеринбурга сумел улизнуть из ювелирного магазина с похищенным товаром. Во время преследования он награбленное выкинул, но смог скрыться. Однако грабитель попал на запись камеры наблюдения, полицейские просят помочь в его розыске.

Новый День: Полицейские разыскивают екатеринбуржца, который пьяным ограбил ювелирный магазин (ФОТО)

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, преступление было совершено 1 июня. Днем в ювелирный магазин на улице Баумана зашел мужчина и попросил показать золотое кольцо стоимостью 20 тысяч рублей. Причем позже продавцы вспомнили, что он и ранее наведывался в магазин и спрашивал это кольцо. Однако как только изделие попало в руки мужчины, он его схватил и бросился бежать из магазина. Сотрудницы торгового зала последовали за ним, на улице прохожие мужчины также попытались задержать грабителя, который был нетрезв. Однако попытки успехом не увенчались. Но, спасаясь бегством, мужчина кинул в лицо одного из преследователей кольцо.

Новый День: Полицейские разыскивают екатеринбуржца, который пьяным ограбил ювелирный магазин (ФОТО)

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до четырех лет лишения свободы. Полиция обращается к гражданам, обладающим информацией о личности или местонахождении нападавшего, с просьбой сообщать по телефонам +7(919) 3738445 (Уголовный розыск), 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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