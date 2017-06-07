В Верхней Салде полиция спасла детей из захламленной квартиры с голодными собаками (ФОТО)

В Верхней Салде члены комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции изъяли из семьи двух подростков – до приведения в порядок квартиры, которую до состояния помойки довела их мать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, накануне поздно вечером в отдел полиции Верхней Салды поступило сообщение, что 14-летняя девочка ушла из дома гулять и не вернулась. В течение часа полиция нашла «потеряшку» в одном из парков города, где она гуляла со своим 16-летним другом. Девочку передали приехавшим родителям, а ее друга стражи порядка сами повезли домой.

Мать подростка и проживающего с ним брата оказалась пьяна, а четырехкомнатная квартира представляла собой настоящую помойку – полностью завалена хламом, так, что не видно пола. Там были остатки пищи, бутылки, разломанная мебель, стены в паутине, зловоние, тараканы и мухи, кроме того, на полицейских кидались две голодные агрессивные собаки.

На следующее утро в квартиру приехали сотрудники ПДН в сопровождении бойцов патрульно-постовой службы и кинолога. Дверь открыл 16-летний подросток. Он пояснил, что мамы дома нет, но полицейские слышали женский голос в комнате. После 40-минутных уговоров показалась хозяйка жилища. Вести конструктивный диалог женщина по-прежнему отказывалась. Поскольку у детей не оказалось ни рабочего, ни спального места, в доме не было еды, за исключением кастрюли сырой картошки, зато полно пустых бутылок от спиртного, мальчиков было решено отвезти в социально-реабилитационный центр. Женщине объяснили, что детей вернут, когда она приведет квартиру в порядок.

Отметим, что гражданка работает, после смерти мужа получает пособия по утрате кормильца на двух детей, поэтому тяжелым финансовое положение семьи назвать сложно.

ФОТО ГУ МВД РФ

Верхняя Салда, Служба информации РИА «Новый День»

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