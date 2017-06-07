В Екатеринбурге неадекватный пассажир выкинул из трамвая кондуктора-пенсионера

В Екатеринбурге пассажир трамвая, не желающий платить за проезд, выкинул из вагона кондуктора-пенсионера. Мужчина упал на асфальт. К выяснению обстоятельств случившегося подключились следователи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, началась доследственная проверка сообщения о происшествии в трамвае. По имеющейся информации, агрессивно настроенный мужчина устроил скандал в транспорте, потому что не хотел платить за проезд. В качестве «аргумента» он выкинул пенсионера-кондуктора из вагона, мужчина упал с подножки трамвая на асфальт.

«В рамках проверочных мероприятий будут опрошены участники инцидента, его очевидцы, истребованы и проанализированы видеозаписи, на которых запечатлен момент, когда агрессивный гражданин, не задумываясь о возможных тяжких последствиях своих противоправных действий, грубо и дерзко выталкивает из трамвая пожилого мужчину, находящегося при исполнении служебных обязанностей кондуктора.

Безусловно такому циничному поведению не место в нашем обществе, и любое проявление такой агрессивности и неоправданной жестокости должно пресекаться в соответствии с действующим законодательством. По итогам доследственной проверки действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка», – добавили в СУ СК по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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