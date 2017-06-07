«Коровье дело» и мать замминистра МУГИСО Богачева. История фермера, которого заставляют вернуть мертвое стадо (ВИДЕО)

Уральский арбитражный суд накануне вернул в суд первой инстанции дело о долге в 7 миллионов рублей, который пытаются взыскать с частного производителя молока. Уже пять лет в судах истцы требуют компенсацию по сделке о продаже стада умерших коров, подан иск о взыскании суммы через процедуру банкротства. Фермер уверен, что в отношении его бизнеса запущена рейдерская схема. Подробности в материале NDNews.ru.

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Дмитрий Дегтянников, ответчик по «коровьему делу», изложил нашему агентству хронологию событий. В 2010 году его предприятие ООО «Семухин» арендовало у другого сельхозпредпрития, «Красноуфимского аграрного колледжа» стадо молочных коров, вместе с коровниками. Арендодатель на тот момент проходил процедуру банкротства, и сделку Дегтянников называет актом помощи коллегам. Два года 200 с лишним животных давали молоко. Коровы состарились (они живут около пяти лет), надои упали, и фермер решил их вернуть. Однако конкурсный управляющий «Красноуфимского аграрного колледжа» Лариса Богачева попросту не стала забирать стадо. Отметим, что Богачева – это мать скандально известного Артема Богачева, заместителя министра МУГИСО Свердловской области. Сейчас он находится под следствием по громкому делу о взятке в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

«Коровы – это же не письмо, его в конверте не отправишь. Их надо перевезти, но Богачева и ее сотрудники вообще не появлялись, хотя мы просили – возьмите обратно коров. Их же кормить надо пять раз в день, доить. Вместо этого в 2013 году она подала иск о том, чтобы вернуть стадо через суд. Приставы тоже его так и не забрали, хотя мы им два раза писали с просьбой избавить нас от коров и выполнить решение суда», – объясняет Дегтянников.

К 2014 году старых коров забили, так как у предприятия больше не было денег их кормить. А еще спустя некоторое время фермер узнал, что несуществующее стадо Богачева продала за 1 миллион триста тысяч рублей. Новый владелец оперативно перевел свои права на мертвых коров в право требования, предоставил в суд справку оценки поголовья в семь миллионов рублей, и теперь эти деньги взыскивает с ООО «Семухин». После того, как решение в пользу истца вынес суд, и его не удалось обжаловать в суде первой инстанции, владелец «мертвых душ» запустил процедуру банкротства.

Налицо попытка захвата успешного сельхозпредприятия, считает Дмитрий Дегтянников. В Уральском арбитражном суде он пытался доказать, что стадо, купленное за миллион, и погибшее к моменту сделки, не может стоить семь миллионов. Тем более, что суду так и не удалось получить оригинальные материалы экспертизы, в деле только выписка. Истец по «коровьему делу» идти на мировую не желает. Кассационный суд убедили доводы красноуфимского фермера и он вернул дело в первую инстанцию для нового рассмотрения.

Екатеринбург, Аркадий Григорьев, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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