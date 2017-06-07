Покупателям запретили нюхать кофе в парфюмерных магазинах

Из магазинов косметики и парфюмерии Екатеринбурга пропали кофейные зерна, которыми обычно перебивали запахи покупатели туалетной воды. В некоторых супермаркетах по просьбе клиентов достают кофе, но чуть ли не из-под полы или даже маскируют коробочки с зернами. Виной тому – специальный запрет.

Как сообщили NDNews.ru консультанты одного из магазинов сети «Л`Этуаль», кофейные зерна для перебивания запаха духов запретили надзорные органы. «Так что в зале больше зерен нет, только на складе, в подсобке. В некоторых магазинах зерна насыпают прямо в коробочки из-под «туалетки». Когда покупатели просят понюхать, даем. А так не «светим», что они есть», – рассказали в магазине.

С чем связан запрет, представители нескольких торговых точек пояснить затруднились. «Кофейные зерна убрали, потому что Роспотребнадзору не нравилось, что посетители их едят», – рассказывают клиенты московских магазинов этой же сети.

Между тем, в свердловском управлении Роспотребнадзора NDNews.ru рассказали, что о таком запрете слышат впервые и подобных распоряжений не отдавали.

Специалисты парфюмерной отрасли, впрочем, говорят, что исчезновение кофе с прилавков косметических магазинов, кем бы оно ни было инициировано – это благо. «Когда вы долго ходите по магазину и выбираете себе аромат, нюхая все подряд, у вас притупляется обоняние, рецепторы устают от какофонии запахов. В профессиональной среде это называется olfactory adaptation (или еще может встретиться термин odor fatigue). И в этой ситуации совать под нос что-то резко пахнущее, как кофе, вообще не лучшая идея. Носу надо дать отдохнуть. Лучше всего – просто выйти на улицу, тем более, если погода такая же, как сегодня – не жарко и не холодно», – пояснила NDNews.ru представитель одного из парфюмерных брендов Ольга Зеленина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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