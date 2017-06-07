На 19 и 17 лет строгача осудили в Ревде двух убийц женщины-таксиста

Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве таксистки в Ревде. Двое безработных специально вызвали такси, чтобы убить водителя и угнать машину. За рулем в тот день оказалась молодая женщина, у которой осталось двое детей, младшему на момент преступления было всего 5 месяцев.

Суд установил, что 30 апреля 2016 года мужчины специально вызвали такси, заранее намереваясь убить водителя, а машину угнать. В тот день их жертвой оказалась сотрудница ревдинского такси «Сити». В последний раз на связь с диспетчером она выходила 30 апреля в 15:45, сообщила, что взяла заказ с улицы. Смерть женщины, предположительно, наступила около 17:00 в тот же день. Труп женщины был обнаружен в лесном массиве в тот же день неподалеку от детского реабилитационного центра.

У погибшей осталось 2 детей, младшему из которых на тот момент было всего 5 месяцев. В Ревде это преступление вызвало большой общественный резонанс.

Свердловский областной суд признал одного из преступников Николая Иванова виновным по всем статьям обвинения и назначил наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, 6 из которых он проведет в тюрьме. Второй участник убийства Евгений Новоселов получил 17 лет «строгача». После освобождения им будет ограничена свобода сроком на 2 года. Кроме того, осужденные обязаны выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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