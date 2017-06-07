Следователи Екатеринбурга ищут возможных свидетелей убийства автолюбителя (ФОТО)

Следователи Октябрьского района Екатеринбурга обращаются к гражданам за помощью в расследовании убийства мужчины, чье тело было обнаружено в ночь с 1 на 2 июня.

Как сообщили в СУ СКР, тело было найдено на участке местности около дома № 32 Б по ул. Чистая в Екатеринбурге. На месте происшествия, на расстоянии 200 метров от места обнаружения тела стояла машина убитого – «Сузуки Гранд Витара», светлого цвета, с работающим двигателем и включенным светом фар.

Сыщики обращаются к гражданам, которые 02.06.2017 около 01:00 часов проезжали по улице Чистой на автомобилях – возможно, записи автомобильных видеорегистраторов, имеющиеся у граждан, помогут раскрыть убийство.

Всех, кто располагает какой-то информацией, просят обращаться по телефонам: 8-904-389-67-66, 8-919-363-94-13, 8-912-294-62-44 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области – 8(343)358-71-61.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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