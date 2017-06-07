Среда, 7 июня 2017, 17:00 мск

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К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится 15 информационно-туристических пунктов вместо одного

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится 15 информационно-туристических пунктов вместо одного

В Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу появится сеть информационных пунктов для туристов, которые будут размещаться на станциях метрополитена, а также в аэропорту Кольцово и железнодорожном вокзале. Об этом сообщила сегодня председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева на заседании комиссии по МСУ городской думы.

«Информационно-туристическая служба – это классический вариант гостеприимства европейских городов, где иностранный турист может взять путеводитель и узнать всю необходимую информацию. Сегодня такой центр располагается на улице 8 Марта. На время проведения Чемпионата мира в Екатеринбурге будут работать 15 пунктов туристической службы. Часть из них будут стационарными и будут работать в течение месяца. Часть пунктов будут появляться за день до матча ЧМ в Екатеринбурге на станциях метро и ключевых туристических местах», – рассказала спикер.

По словам Байчибаевой, также продолжается работа по разработке туристической навигации. В центре Екатеринбурга уже установлено 28 стендов с изображений городской карты, около сотни памятников архитектуры оснащены табличками с QR кодом. Кроме того, этим летом в центре города появятся 50 пешеходных указателей по направлению к городским достопримечательностям.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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