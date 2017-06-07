Главу Богдановича, претендующего на новый срок, подозревают в растрате

В отношении главы ГО Богданович Владимира Москвина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, действиями подозреваемого администрации округа был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. Более подробные данные в интересах следствия не разглашаются. По делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Расследование продолжается.

Напомним, что Москвин – не только действующий глава города, но и претендент на следующий срок. Недавно он подал документы на повторный конкурс на замещение должности главы города. До завтрашнего дня, 8 июня, конкурсная комиссия будет проверять документы претендентов, а потом назначит второй этап, на котором им предстоят состязательные испытания. Выяснить, помешает ли Москвину возбужденное в отношении него дело претендовать на мэрское кресло, пока не удалось.

Добавим, первый конкурс, в котором также участвовал Москвин, в конце апреля был признан несостоявшимся, хотя в нем участвовали множество бывших и настоящих чиновников. В их числе – мэр города в 1996-2000 гг. Владимир Бровин, несколько муниципальных чиновников – начальник финансового управления мэрии Владимир Голованов, начальник отдела физкультуры и спорта Владимир Тришевский, замглавы администрации по ЖКХ Виталий Топорков, действующий мэр Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, а также ИП Станислав Любивый. Однако конкурс был признан несостоявшимся «в связи с демонстрацией кандидатами в ходе конкурсных испытаний недостаточного уровня профессиональных знаний и навыков». Однако почти все его участники, в том числе и действующий глава, заявились на конкурс повторно – вероятно, считая, что за прошедшие два месяца их квалификация повысилась.

Богданович, Служба информации РИА «Новый День»

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